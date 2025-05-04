B Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Yendi

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN MÜCADALESİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadele, siyah-beyazlı takımın 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş, bu galibiyetiyle Gedson Fernandes’in attığı gol sayesinde elde etti.

BŞK, RAKİBİNE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇELME TAKTI

Bu sonuç, Beşiktaş’ın rakibi Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda önemli bir darbe vurmasını sağladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.