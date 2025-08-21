B.Y.D. Ortaklık Kurdu, Satış Ağı Geliştiriyor

BYD’İN FİNLANDİYA’DA SATIŞ AĞI KURMA PLANI

BYD, ülkesel ölçekte bir satış ve servis ağı oluşturmak için Finlandiya’nın birçok şehrinde perakende satış noktaları açmayı planlıyor. Bugün yaptığı açıklamada, İskandinav ülkesi Finlandiya’daki satış ve servis ağını geliştirmek için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu belirtti. Bu ortaklıkla birlikte, BYD, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku gibi şehirlerde yeni perakende satış noktaları açmayı hedefliyor.

YEREL TÜKETİCİLER İÇİN HİZMETLER SUNULACAK

Şirketten gelen açıklamalara göre, iki taraf yerel tüketicilere daha kolay satın alma, kullanma ve satış sonrası hizmetler sunmak amacıyla Finlandiya’da geniş çaplı bir satış ve servis ağı oluşturacak. BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın en önemli yeni enerji araçları (NEV) pazarlarından biri olduğunu ve Veho ile gerçekleştirilen ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD modellerini deneyimlemesine olanak tanıyacağını ifade etti.

YENİ MODELLER VE SATIŞ RAKAMLARI

2023 yılında Finlandiya binek araç pazarına giriş yapan BYD, ülkede saf elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere toplam sekiz model piyasaya sürdü. Ekim 2023’te BYD’nin Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sunduğu dönemde RSA, bayi ortağı olarak görev yaptı. Şirket, hala RSA ile bir ortaklığının olup olmadığını net bir şekilde açıklamadı. Ayrıca, BYD’nin Temmuz 2023’te 344 bin 296 adet NEV satışına ulaştığı bildirildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56 artış, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüş gösteriyor. Temmuz ayında yurt dışına yapılan araç satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artarken, Haziran’a göre yüzde 10,34 azalma yaşandı.