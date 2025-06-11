Baba Oğlunı Öldürdü, Kadın Yaralı

KAN DONDURAN SALDIRI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, bu akşam saatlerinde korkunç bir olaya tanıklık etti. İddiaya göre, saat 18.00 sularında Göksal U. (35) arkadaşı Menderes Aşgın’ın (45) evine giderek birlikte alkol almaya başladı. Ancak bir müddet sonra bilinmeyen bir sebeple ikili arasında bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

SALDIRIYLA DEHŞET SAÇTI

Öfkesine kapılan Göksal U., mutfaktan aldığı bıçakla önce Menderes Aşgın’a, ardından da evde bulunan Nesrin Acar’a (43) saldırdı. O sırada evde bulunan ve olayları dehşetle izleyen 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın, hemen polisi arayarak yardım istedi. Ne yazık ki bu durum, saldırganın öfkesini daha da artırdı ve Göksal U., Kıvanç’a da saldırarak onu bıçakladı ve ardından olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAY YERİNDE KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Komşuların gürültü üzerine yaptığı ihbarla olay yerine giden polis ekipleri, evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’ın cansız bedenleri yerde kanlar içerisinde bulundu. Ağır yaralı olan Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak durumunun ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan kaçan Göksal U., kısa sürede Çaylı Mahallesi bent yolunda polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Yaşanan bu vahşetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.