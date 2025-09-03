Gündem

Babaanneden Torununa Şiddet! Çocuk Koruma Altında

babaanneden-torununa-siddet-cocuk-koruma-altinda

UYGULANAN ŞİDDETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Konak ilçesinde, annesi ile babası ayrıldıktan sonra babasına verilen velayetle birlikte 7 yaşındaki M.E.Ş. babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Bir gün babası işte olduğu sırada minik M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından şiddete maruz kaldı.

GİZLİ KAYITLAR TEPKİ ÇEKTİ

Sürekli olarak şiddet gören çocuğun çeşitli zamanlarda dövülme anları cep telefonunun kamerası ile gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldığında geniş bir tepki topladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın ardından babaannesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E.Ş. ise bir pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

ÖNEMLİ

Flaş

Okul servis ücretleri 3 bin 800 lira!

İstanbul'da servis aracı işletmecileri, okul sezonu öncesi ücretlerde yüzde 50 artış talep ediyor. Kabul edilirse, en kısa mesafe ücreti 3 bin 800 lira olacak.
Flaş

Gazze’de Ölüm Sayısı 63 Bin 746

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saat içinde kayıplar 113 artarak toplamda 63 bin 746'ya ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.