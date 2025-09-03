Babaanneden Torununa Şiddet! Çocuk Koruma Altında

UYGULANAN ŞİDDETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir’in Konak ilçesinde, annesi ile babası ayrıldıktan sonra babasına verilen velayetle birlikte 7 yaşındaki M.E.Ş. babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Bir gün babası işte olduğu sırada minik M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından şiddete maruz kaldı.

GİZLİ KAYITLAR TEPKİ ÇEKTİ

Sürekli olarak şiddet gören çocuğun çeşitli zamanlarda dövülme anları cep telefonunun kamerası ile gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldığında geniş bir tepki topladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın ardından babaannesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E.Ş. ise bir pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.