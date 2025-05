Bacağının Kesildiği Adamı Sarkıtmış!

KRİPTO PARA YATIRIMCISI KAÇIRMA SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

ABD’nin New York şehrinde, John Woeltz adındaki bir kripto para yatırımcısı, Manhattan’daki ceza mahkemesine çıkarıldı. İtalyan bir adamı kaçırmakla suçlanan Woeltz, Cuma günü gözaltına alındı. 37 yaşındaki yatırımcının, kaçırdığı kişiyi dövüp işkenceye maruz bıraktığı ifade ediliyor. Woeltz’in, bu adamın kripto para şifrelerine ulaşmak amacıyla ona işkence yaptığı belirtiliyor. Şüphelinin çarşamba günü tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İŞKENCE OLAYSININ YERİ SOHO

The Guardian’ın haberine göre, işkence olayı Manhattan’ın lüks bölgelerinden Soho’da bulunan bir evde gerçekleşti. İşkenceye uğrayan adam, Cuma günü evden kaçarak polisten yardım istedi. Polis, Woeltz’i takip edip gözaltına aldı. The New York Times’ın desteklediği habere göre, evde yapılan incelemede polis, haftalar süren işkencelerin belgelerini içeren Polaroid fotoğraflar buldu. İddiaya göre, Woeltz ve iki suç ortağı, 28 yaşındaki İtalyan adamı, Woeltz’in aylık 30 bin dolara kiraladığı evde alıkoyarak işkence yaptı. Mağdur, polise verdiği ifadede, ABD’ye 6 Mayıs’ta geldiğini ve ardından Woeltz tarafından kaçırıldığını söyledi.

ŞIFRESİ İÇİN HAFTALARCA İŞKENCE GÖRDÜ

ABD medyasına yansıyan iddialara göre, Woeltz ve beraberindeki bir diğer şüpheli, mağdurun elektronik cihazlarını ve pasaportunu çalıp Bitcoin şifresini onlara vermesini talep etti. Mağdur talebi reddedince işkence süreci başladı. İtalyan adam, iki failin kendisini dövdüğünü, elektrik verirken, silahla başına vurup kendisini silah doğrulturken gördüğünü ve 5 katlı evin tepe katından aşağı sarkıtıldığını aktardı. Ölümle tehdit edilen mağdurun bacağının testereyle kesildiği, ailesinin hayatıyla tehdit edildiği ve kokain kullanımına zorlandığı da ifade edildi. Woeltz, polise ifade vermeyi reddederek derhal bir avukat talep etti. Dört suçtan hakim karşısına çıkarılan şüphelinin kefalet hakkı olmadan tutuklanmasına karar verildi. Aynı olayda 24 yaşındaki bir kadın da gözaltına alındı.