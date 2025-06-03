Bacak kurtarıldı, genç sporcu yürüdü

BACAK KESİLMEKTEN KURTARILDI

Bacağında ağır yanıklar bulunan genç sporcunun bacağı, doktorların dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan olayda, bir voleybolcu olan 15 yaşındaki Zeynep Seren Çetin, ateş başındaki benzin bidonunu uzaklaştırmaya çalışırken ciddi yanıklar aldı. Hastaneye ağır durumda gelen Çetin, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla bacağını kaybetmekten kurtardı. Yüksek teknoloji ürünü yapay deri ile tedavi edilen genç sporcu, hastaneden yürüyerek taburcu oldu.

ALEV YANIKLARIYLA MÜCADELE

Akhisar’da yaşayan Zeynep Seren Çetin, kuzeniyle birlikte ateş başında otururken benzin bidonunun alevlere yakın olduğunu fark etti. Bidonu uzağa atmaya çalıştığında, bidonun alt kısmının delinmesiyle alevler etrafına sıçradı. Sol bacağı ve kolundan ağır yaralanan Çetin, ilk olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktorlar, bacağının kurtarılabileceği bir yönteme yöneldi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLA TEDAVİ EDİLDİ

Hastane yönetimi, yanıkların bacağı kaplaması ve dolaşımı engellemesi üzerine bacakta derin kesikler yaparak dolaşımı sağladı. Hızla temin edilen yüksek teknoloji ürünü yapay deri ile bacak kapatıldı ve dokuların yeniden oluşturulması sağlandı. Son aşamada, Zeynep’in kendi derisinden alınan parçalarla operasyon tamamlandı. 54 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından, Zeynep Seren Çetin yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

DOKTORLARDAN GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Hekimi Uzm. Dr. Bilal Arıkbaşı, Zeynep’in kendilerine gelen en ağır hastalardan biri olduğunu ifade etti. “54 günlük yoğun tedavinin ardından bugünlere geldik. Zeynep aktif voleybol oynuyor ve önümüzdeki süreçte de voleybol oynamaya devam edebilecek” dedi. Ardından, tedavi sürecinin çok emek gerektirdiğini ifade eden Arıkbaşı, hastalar için sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

MÜCADELE KİTLELERİ DE AYDINLATTI

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hekimlerinden Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, Zeynep’in durumu hakkında acil müdahale yaptıklarını belirtti. “Akut dönemde bacağını kurtardık. Bu aşamada yapay deri uygulaması ile kaliteli bir doku oluşumu sağladık” dedi. Hastane ekibinin başarısına dikkat çeken Başhekim Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı da, Manisa’daki yanık ünitesinin önemini vurguladı.

Zeynep Seren Çetin, tedavi sürecinde doktorlar ve hemşirelerin kendisini rahatlattığını, taburcu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. “Ben de benzin şişesini kaldırırken alevler üzerime sıçradı. İlk geldiğimde bacağı kaybetme riski olduğunu duyduğumda korkmuştum. Ama doktorlarımın yardımlarıyla çok zor bir süreci atlattım” şeklinde konuştu. Zeynep, voleybol oynamaya devam edebileceği müjdesini aldığını ifade etti.