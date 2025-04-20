“BAE İle Irak Diyalog Çağrısı Yaptı”

BAE RESMİ HABER AJANSINDAN GÜNCEL BİLGİLER

BAE resmi haber ajansı WAM’ın sağladığı bilgilere göre, görüşmenin ana konusu İran ile ABD arasındaki mevcut gerginlik oldu. Iraklı Bakan Hüseyin, bölgedeki tansiyonun daha fazla yükselmesini önlemenin kritik bir öncelik olduğuna dikkat çekerek, “Gerginlikten kaçınmak ve anlaşmazlıkların çözümünde en ideal yol diyalogdur,” ifadesini kullandı.

Olası Çatışmaların Etkisi

Fuad Hüseyin, potansiyel bir çatışmanın yalnızca bölge ülkelerini değil, aynı zamanda küresel dengeleri de derinden sarsabileceğini belirtti ve “Bölgede çatışmanın patlak vermesi herkes için felaket olur,” şeklinde konuştu. Ortadoğu’da sürdürülebilir bir güvenlik yapısının oluşturulabilmesi için bölgesel iş birliğinin arttırılması gerektiğine vurgu yapan Hüseyin, tarafların ortak çıkarları doğrultusunda “istikrar köprüleri” kurulması çağrısında bulundu.

Diplomatik Koordinasyonun Önemi

BAE’li Bakan Halife Şahin El-Merar ise Irak ile BAE arasındaki ilişkilerin istikrar ve kalkınma açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Merar, “Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrar, ancak güvenli bir çevrede mümkün olabilir,” diyor. Ayrıca, mevcut küresel ve bölgesel zorluklar karşısında güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu yönde ortak bir diplomatik koordinasyonun tesis edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.