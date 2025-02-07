Bağcılar’da Polis Araçlarına Bıçaklı Saldırı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bağcılar’da devriye aracı içerisinde duran iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırı düzenledi. Bu saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı. Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir şüpheli, meydanda park halindeki polis aracına yaklaşarak etrafı gözlemlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak memurlara bıçakla saldırdı.

KAÇIŞ VE OPERASYON

Saldırının ardından şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Saldırgan, kısa bir süre içinde yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alındı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme yapma sürecine başladı.