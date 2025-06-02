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Bağcılar Elektrik Kesintisi BEDAŞ Duyurdu

BAĞCILARDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DUYURU

Bağcılar’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesiyle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Haziran günü, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağı ifade ediliyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek soruları gündemde. İstanbul’un güncel elektrik kesintileri hakkında bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

Kesintilerin sebebi olarak iki ayrı durum belirtiliyor. İlk olarak, bakım çalışmaları çerçevesinde kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Bu doğrultuda, Bağcılar ilçe merkezindeki 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan 1471., 1473., 1475., 1476., 1479., 1481., 1483. gibi sokaklarda, Cami Yolu ve İstiklal Sokakları’nda 3 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

İkinci kesinti ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Bu noktada Bağcılar’ın Demirkapı Mahallesi’nde 1700., 1715., 1717. gibi sokaklarla birlikte Fatih Mahallesi’ndeki 1760., 1761., 1766. gibi sokaklarda da yine 3 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi öngörülüyor. İlgili kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı bildiriliyor.

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