Bağcılar Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağcılar’da su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İSKİ, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştıranların merakını gideriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Haziran tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta dönecek? İşte İSKİ 19 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA İHALESİ

Etkilenen mahalle arasında Bağlar Mahallesi yer almakta. Yapılan açıklamada, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olduğu belirtildi.

Kesintinin başlaması 19.06.2025 tarihinde saat 15:04:12’de gerçekleşecek. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün, saat 17:30 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ise ALO 185 çağrı hattı kullanılabilir.