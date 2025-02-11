Bağlanma Stilleri ve Duygusal İlişkileriniz

DENGELİ İLİŞKİLER İÇİN İLİŞKİ DAVRANIŞLARI

Romantik ilişkilerde aşırı ilgi ve ilgisizlik gibi davranışların bireylerin bağlanma stilleri ile duygusal ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, bu konuları değerlendirirken, aşırı ilginin genelde partnerin duygusal onaya ya da kontrol arayışına yönelik olduğunu belirtiyor. Uzman, “Aşırı ilgi, bireyin güven duygusunda bir eksiklik ya da ilişkiye dair güvensizlik yaşaması durumunda ortaya çıkabilir” diyor.

DÜŞÜK İLETİŞİM VE GÜVENSİZLİK

İlgisizliğin ise bireyin duygusal mesafe koyma isteğinden ya da kayıtsızlık hissinden kaynaklanabileceğinin altını çizen Uzman Taşkın, iletişim eksiklikleri, ilişki algısındaki farklılıklar ve bağlanma tarzlarının uyumsuzluğunun partnerler arasında duygusal kopukluk ve güvensizlik yarattığını vurguluyor. Uzman, “Bu tür dengesizlikler, ilişkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede partnerlerin psikolojik iyilik hallerine ciddi olumsuz etkiler yaratabilir” şeklinde konuşuyor.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, aşırı ilgi veya ilgisizliğin bağlanma teorisi ile açıklanabileceğini belirtiyor. Taşkın, güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin sağlıklı sınırlar koyarak duygusal yakınlık kurabildiğini; fakat kaygılı ve kaçınan bağlanma stillerinin bu dengeyi kurmada zorlandığını aktarıyor. “Aşırı ilgi, ilişkiye boğulma hissi yaratırken, ilgisizlik ise empati kaybına yol açabilir” diyen Taşkın, her iki durumun da güven duygusunu sarsabileceğini belirtiyor.

İLETİŞİMİN VE FARKINDALIĞIN ÖNEMİ

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, ilişkilerde aşırı ilgi veya ilgisizlik gibi dengesizliklerin önlenmesi için çekirdek iletişimin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor. Taşkın, “Partnerler, duygusal ihtiyaçlarını ve sınırlarını açıkça ifade etmeli ve birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmalı” diyor. Bireysel farkındalığın artmasının ilişki dinamiklerini anlamada önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Taşkın sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca bireysel alan tanıma ve birlikte geçirilen zamanın kalitesine odaklanmak, ilişkinin duygusal sağlığını destekleyecek.” Empati geliştirmek ve güvenli bağlanmanın önemine vurgu yaparak, profesyonel desteklerin bu tür dengesizliklerin önlenmesi ve düzeltilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.