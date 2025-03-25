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Bahar Dizisi Ekrana Veda Etti

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YENİ BÖLÜMLER İLGİYİ ÇEKİYOR

Bahar dizisi yeni bölüm her hafta olduğu gibi yine milyonları ekran başına çekiyor, ancak dizinin sadık takipçilerini şaşırtan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren Bahar dizisinde rüzgar tersine dönmeye başladı.

REYTİNG DÜŞÜŞLERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Geçtiğimiz sezon Bahar dizisi için final kararı verilmiş olmakla birlikte, ani bir gelişmeyle vazgeçilmişti. Ancak yeni sezonda Bahar dizisinin reytinglerinde beklenmeyen düşüşler yaşanıyor ve bu durum, izleyiciler arasında endişe yaratmaya başladı.

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