Gündem

Bahar Dizisi İzleyicileri O Sahneyi Kapatıyor

bahar-dizisi-izleyicileri-o-sahneyi-kapatiyor

BAHAR DİZİSİNDE YAŞANAN KRİZ

Bahar dizisi, Show TV’nin güçlü projeleri arasında bulunuyor ve yeni bölüm sonrası önemli bir kriz baş gösteriyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi ünlü isimleri bir araya getiren Bahar dizisinde olaylar durmak bilmiyor.

SORUNLAR ARTIYOR

Bu sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen Bahar dizisinin son bölümünde izleyicilerden gelen tepkiler hızla artıyor. Özellikle dizinin Evren karakterinin yer aldığı öpüşme sahnesi, gecenin sonunda büyük bir kriz yaratıyor. Dizi izleyicileri, bu sahne geldiğinde televizyonlarını kapatmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Altay Bayındır, Manchester United’a Elveda Dedi

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a geri dönüyor. Bu durum, spor dünyasında büyük merak uyandırdı. Tüm detaylar dikkatle takip ediliyor.
Flaş

2025 Kia Sportage’a Sürpriz Kampanya Geldi

Kia Sportage, SUV pazarında dikkat çeken bir model olarak güncel fiyatlarıyla sürpriz yarattı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.