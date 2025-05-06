Bahar Dizisi İzleyicileri O Sahneyi Kapatıyor

BAHAR DİZİSİNDE YAŞANAN KRİZ

Bahar dizisi, Show TV’nin güçlü projeleri arasında bulunuyor ve yeni bölüm sonrası önemli bir kriz baş gösteriyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi ünlü isimleri bir araya getiren Bahar dizisinde olaylar durmak bilmiyor.

SORUNLAR ARTIYOR

Bu sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen Bahar dizisinin son bölümünde izleyicilerden gelen tepkiler hızla artıyor. Özellikle dizinin Evren karakterinin yer aldığı öpüşme sahnesi, gecenin sonunda büyük bir kriz yaratıyor. Dizi izleyicileri, bu sahne geldiğinde televizyonlarını kapatmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.