Bahar Dizisinde Ecem Özkaya Veda!

BAHAR DİZİSİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında kendine sağlam bir yer edinerek izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ancak son gelen haberler izleyenleri şaşkına çevirdi. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi tanınmış isimlerin yer aldığı dizide ayrılık rüzgarları esmeye başlamış durumda.

Ayrılıklar Diziye Damgasını Vurdu

Gergin anların ve yüksek tansiyonun yaşandığı Bahar dizisi, sezon finaline hızla yaklaşırken ayrılık haberleri de gündeme geldi. İzleyicilerin her bölümde büyük bir heyecanla takip ettiği Bahar dizisinde, Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya’nın projeye veda edeceği iddia ediliyor. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında merak uyandıran bir durum haline geldi.