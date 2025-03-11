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Baharın Müjdecisi Çiğdemler Doğayı Renklendiriyor

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ALPLER’DEN GÜNEY AVRUPA’YA YAYILAN ÇİĞDEM

Ana vatanı Alpler ile Güney Avrupa ve Akdeniz olan çiğdemler, Türkiye’de özellikle dağ eteklerinde görülmeye başlıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte doğanın renklenmesi yavaş yavaş kendini gösteriyor.

BAHARIN HABERCİSİ: ÇİĞDEM ÇİÇEKLERİ

İlçeye bağlı 1700 rakımlı Büyük Yayla yamaçlarında karların erimesiyle birlikte açmaya başlayan çiğdem çiçekleri, baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor. Sarı renkleriyle kırları süsleyen çiğdemler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geliyor.

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