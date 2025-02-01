Bahçede Ölü Bulunan Adamın Gizemli Ölümü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, dün saat 20.00 sularında Ovaazatlı Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde evinden çıkan Mehmet Küçük’ün geri dönmemesi ailesinde endişe yarattı. Ailesi, kendisine telefonla ulaşamayınca harekete geçmeye karar verdi.

MEHMET KÜÇÜK’ÜN BULUNMASI

Eşi ve kızı, Mehmet Küçük’ün hobi bahçesinde olduğunu düşündü ve bahçeye gittiklerinde onu hareketsiz halde buldular. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ÖLÜMÜ VE SORUŞTURMA

Sağlık ekipleri, Mehmet Küçük’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Küçük’ün aile bireyleri bu durum karşısında sinir krizi geçirdi. Cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Küçük’ün ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı.