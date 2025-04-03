Bahçeli’den CHP’nin Boykot Çağrısına Tepki

BAHÇELİ’DEN TEPKİLER VE HATIRLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP’nin boykot çağrısına sert bir şekilde karşı çıkan Bahçeli, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” şeklinde konuştu. Bahçeli, yaptığı açıklamada, tarihsel bir perspektiften hareketle, devletin ve milletin geleceğini savunan liderlerin önemli olduğunu belirtti.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MÜSTESNA YERİ

Bahçeli, “Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderler sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özelliktedir” ifadelerini kullandı. Alparslan Türkeş’in Türk siyasetindeki yerini vurgularken, “Türkeş Bey’in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır” dedi.

DEVLETİNE VE HUKUKUNA CEPHE AÇAN MUHALEFET ANLAYIŞI

Bahçeli, günümüzdeki muhalefeti eleştirerek, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” açıklamasında bulundu. Esnafı ve sosyal hayatı hedef alan boykot çağrılarının ifade hürriyeti ve demokratik kazanımlarla bağdaşmadığını belirtti.

MUHALEFETİN HESABI

Bahçeli, muhalif siyasi grupların Türkiye’ye yönelik yıkıcı hareketlerinin sonuçsuz kalacağını ifade ederek, “Utanç duyulan, ucuzluğu aşikar olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye’nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir” dedi. Türk milletinin bu tuzaklara düşmeyeceğini ve gereken bedeli muhataplarına ödeteceğini sözlerine ekledi.

İLERİDEKİ HİZMETLER VE ANMA PROGRAMI

Bahçeli, MHP’nin ve kendisinin Türk milletinin varlığı, birliği ve toplumsal huzurunu esas aldığını belirtirken, 4 Nisan 2025’te Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını duyurdu. “Bu duygu ve düşüncelerle Alparslan Türkeş hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, Türkeş ve ülkücü şehitleri rahmetle andı. Cenab-ı Allah’tan hepsinin razı olmasını diledi.