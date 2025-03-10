Bahçeli’den CHP’ye Sert Suriye Tepkisi

SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Mart 2025 itibarıyla Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan çatışmaların ardından Hama, Humus ve Dera’ya sıçradığını belirtti. Bahçeli, bu olayların “dışarıdan kumanda edildiğine dair şüphe bırakmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler” olduğunu ifade etti. Suriye’nin yeniden toparlanmasına engel olmak isteyen küresel ve bölgesel güçlerin kaos yarattığını vurgulayan Bahçeli, “Her ne kadar sular durulmuş gibi görünse de dip dalga halindeki kriz ortamının yatıştığını söylemek için henüz erken” dedi.

CHP’YE YÖNELTİLEN SERT ELEŞTİRİ

Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) sert bir dille eleştirerek, partinin Suriye politikalarında “Baas zihniyetinin tetikçisi gibi hareket ettiğini” savundu. CHP’nin Alevi vatandaşlar üzerinden istismar kampanyası yürüttüğünü dile getiren Bahçeli, “Bu, sadece Türkiye’ye değil, İslam toplumlarına ve bölgesel dengeye yapılabilecek en vahim kötülüktür” ifadesini kullandı. CHP’nin tutumunu “hastalıklı ve hasmane bir siyaset” olarak nitelendiren Bahçeli, Alevi ve Sünni kardeşler arasında ayrımcılık yaratmaya çalışanların “din, diyanet, millet ve ümmet düşmanları” olduğunu söyledi.

DEM PARTİ’SİNE YAPILAN ÇAĞRI

MHP lideri, DEM Parti’ye de çağrıda bulunarak, partinin Suriye’deki gelişmeler karşısındaki duruşunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, DEM Parti’nin CHP ve diğer partilerle temaslarında, PKK’nın kurucu lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı mı tartışacağını yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip eden siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacağını sorguladı. “DEM Parti’nin kararını billurlaştırması acil bir ihtiyaçtır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin iç kargaşaya düşmesini isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

TERÖRDEN ARINMA SÜRECİ

Türkiye’nin terörden arınma sürecinde olduğuna dikkat çeken Bahçeli, etnik ve mezhebi tahriklerin siyasi araç olarak kullanılmasının hem insanlık suçu hem de anayasal suç olduğunu ifade etti. “Milliyetçi Hareket Partisi, bir beladan kurtuluşun mücadelesi verilirken, daha dehşet uyandıran sorunların yeşertilmesinden kaygılıdır” diyen Bahçeli, tüm siyasi partileri ahlaklı, duyarlı, milli ve sorumlu olmaya davet etti. Bahçeli, paylaşımını “Ateşe benzin döken ilk kendini yakar” metaforuyla tamamlayarak, kaosun başlatanları vuracağını belirtti.