Bahçeli’den Öcalan İçin Yeniden Çağrı: İstekte Israrcıyım

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını yineledi. “Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım.” dedi. Bahçeli, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaparak, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyet’i buluşturan, kucaklaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı’yız.” şeklinde ifadelerde bulundu.

HİLAL VE BAYRAK VURGUSU

Bahçeli, “Hep birlikte Türkiye’yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve hilale doğrudur” diyerek birlik mesajı verdi. “Hiç kimse kaygı ve korkuya kapılmasın, bayrak inmeyecek.” ifadeleriyle durmadan, duraklamadan ilerleyeceklerini vurguladı. Türkiye’nin çeşitli toplantılarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti ve hedeflerinin Türk İslam coğrafyasında birliği sağlamak olduğunu açıkladı.

TERÖRE KARŞI YAN YANA OLMA VURGUSU

Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz.” dedi. Terörün bitmesi adına Öcalan’ın DEM Grubu’na gelmesini istedi ve sözlerinin arkasında durduğunu belirtti. “İnisiyatif üstlenmekten çekinmemeliyiz.” diyerek birlik çağrısında bulundu. Ayrıca, geçmişten gelen sorunlara çözüm bulmak adına strateji geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

KÜRTLER VE TERÖR ÖRGÜTÜ AYRIMI

Bahçeli, “Terör başka, Kürtler başkadır.” sözleriyle ayrımcılık yapmamaya özen gösterdiklerini, ancak terör örgütünün mensuplarının Türkiye’nin düşmanları olduğunu belirtti. DEM Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, “DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gel gitlerden uzaklaşmalı.” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN VE CHP’YE ELEŞTİRİ

Bahçeli, “TBMM gazidir, Türk milletinin kalbidir.” diyerek, İmralı Adası’nın Türk toprağı olduğunu vurguladı. CHP’nin provokatif tutumları hakkında da “CHP ile PKK’yı birbirine karıştırıyoruz.” dedi. Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürdü ve “Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın!” şeklinde tepki gösterdi.

GELECEK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesinin doğal olduğunu dile getiren Bahçeli, “Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin terörden arınması ve ekonomik istikrarın sağlanması için mücadelenin devam edeceğini belirtti.