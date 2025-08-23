Bahçeli’den Özel’e Tepki: TBMM’ye Gerek Yok

MHP GENEL BAŞKANI BAHCELİ’DEN TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak görüşlerini bildirdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kararlı duruşunun her açıdan ortada olduğunu belirten Bahçeli, TBMM’nin olağanüstü toplanmasının gerekli olmadığını vurguladı.

BENGAL KITLIĞINDAN BENZERLİK

Bahçeli, Gazze’deki açlık ve kıtlık durumuna dikkat çekerek, bu tablonun 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmadığını ifade etti. Uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini dile getiren Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’deki durumuna benzer cinayet ve katliam sahnelerine pek az rastlanmaktadır” dedi. Ayrıca, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi gibi acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTUMU

Bahçeli, Alaska Zirvesi’ne de değinerek, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı barış anlaşmasıyla çözme arzusu, güvenlik kaygılarından başka bir şey değildir” şeklinde ifade etti. Uluslararası toplumun Gazze’deki durum karşısındaki tutumunu eleştiren Bahçeli, bu konudaki duyarsızlığın altını çizdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YARATMA ÇABALARI

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu sağlama çabalarının büyük bir gayretle devam ettiğini kaydetti. “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda bir barış kuşağı oluşacağını düşünüyorum” sözleriyle durumu özetleyen Bahçeli, bu konuda yürütülen faaliyetlerin takdir topladığını belirtti.