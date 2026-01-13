Bahçeli’den SDG Açıklaması: İran’ı Tehdit Ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dış politikaya dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bahçeli, İran’daki protestolar hakkında, “İran’ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye’yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir.” ifadelerini kullandı. İran’ın toprak bütünlüğünün hayati önemine işaret eden Bahçeli, “Gün birlik ve beraberlik günüdür.” şeklinde konuştu. Ayrıca, SDG’nin İmralı’dan bağımsız olamayacağına da dikkat çekip, “İmralı’nın çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir.” dedi.

BASİRET VE DOĞRU SİYASET

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar arasında, siyasetin doğruluğu kadar zamanın da önemine tamamıyla vurgu yapılıyor. “Siyasette zamanlanma hatası olursa sonuç meçhul olur.” diyen Bahçeli, MHP’nin siyaseti, ilkeleri ve duruşunun doğru olduğunu ifade etti. “Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.” diyerek risklerin içindeki fırsatları doğru değerlendirmeyi önemserken, doğru fikirlerin önünde hiçbir engelin duramayacağına da inancını belirtti.

KÜRESEL ÇETELEŞME VURGUSU

Bahçeli, ABD Başkanı Trump’ın “Kendi ahlakım kendi aklım. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok.” sözlerini de eleştirerek, bu yaklaşımın büyük bir basiretsizlik olduğunu aktardı. “Devlet mi hukukun ürünü? Hukuk mu devletin ürünü?” sorularını yönelten Bahçeli, hukukun çiğnendiği bir ortamda demokrasinin kaybolduğunu ifade etti. ABD’nin çeteleşme politikasına dikkat çeken Bahçeli, Trump’ın savunduğu yaklaşımın, dünyanın demokrasi ve insan hakları bakımından ciddi kayıplara uğramasına neden olduğunu öne sürdü.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN TEHDİDİ

Iran’daki gösterilerin, emperyalist güçler tarafından organize edildiğine dikkat çeken Bahçeli, bu olayların, Türkiye ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit ettiğini belirtti. “İran’a neşter vuran mihrakların hüviyetleri belli.” diyen Bahçeli, Gezi Parkı olayları ile İran’daki olaylar arasındaki benzerlik üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, İran’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine de vurgu yaparak, bu konuda birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

SDG’NİN İMRALI BAĞLANTISI

Bahçeli, SDG’nin İmralı’dan bağımsız olmadığını vurgulayarak, “SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır.” ifadesini kullandı. YPG’nin durumunun da PKK ile aynı olmasını gerektiğini belirten Bahçeli, “İmralı’nın çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir.” dedi. Halep’teki durumu olumlu yönde değerlendiren Bahçeli, Türk milletinin birbirine olan bağlılığı ve kardeşlik duygularını öne çıkardı.

EMEKLİ MAAŞI KONUŞULDU

Bahçeli, konuşmasının sonunda emeklilerin yanındayız diyerek, emekli maaşı zammı konusuna da değindi. “Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.” şeklinde ifadelerde bulundu.