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Bahçeli’den Teğmen İhraçları Hakkında Açıklama

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AÇIKLAMALARDA KONUŞMA YAPTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden alınan 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin durumu ile ilgili olarak yazılı bir basın bildirisi yaptı. Bahçeli, açıklamasında “30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nin resmi safhası tamamlandıktan sonra bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirmek suretiyle askeri ve siyasi gündeme yerleştikleri bilinen bir husustur” dedi.

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