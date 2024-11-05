Bahçeli’den Terörle İlgili Açıklama Yapıldı

DEM PARTİ’YE ÇAĞRI

Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’ye çağrıda bulunarak, “DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır.” dedi. İmralı çağrısını yineleyen Bahçeli, sözünün arkasında olduğunu belirtti.

GRUP TOPLANTISINA GİRİŞ

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri; meclis grup toplantımızın başlangıcında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yılı geride kalmış bir yeni yüzyıla giriyoruz. Tecrübelerimiz ışığında cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için çalışmakta kararlıyız. Hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz. Kolaycı bir yaklaşım içinde değiliz. Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesaplarda değiliz. Bizim için milletin huzuru ve refahı her şeyden önce gelmekte.

SİYASİ FOSİLLER VE LOBİLER

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi layık olduğu açıdan temsil edebilmek, gelişmişlik seviyesine çıkarmaktır. Bazı siyasi fosiller gibi günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin eline düşemeyiz. Geçeceği köprüyü yıkanlara, kavak ağacında balina arayanlara benzeyemeyiz. Biz MHP’yiz. Biz Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur ittifakıyız. Yolculuğumuz birlikte hilale doğrudur. Kimse merak buyurmasın, korkuya kapılmasın, bayrak çekildiği gönderden inmeyecektir. Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. İkinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız. Türkiye’de toplantılarımızın 6’sı tamamlandı, geriye 21 toplantımız kaldı.

GELECEK YÜZYIL VE SORUMLULUKLAR

Cansız bir vatan düşü kuranlara kabus yaşatmak, alayının heveslerini kursaklarında bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Milletin hiçbir ferdini ana dili, kökeni ne olursa olsun ayrıştırmıyorum. 185 yıl içinde 6 dönüm noktasının varlığı herkesçe malumdur. Sistem sorunlarından tamamen kurtulmuş, halk iradesi ile kurumsallaşmış, dünyada örnek gösterilen yönetim anlayışımızla gelecek nesiller daha huzurlu ve daha güvenli hale gelecektir. Önümüzdeki yüz yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Türk mucizesi gerçekleşecektir. Yeni yüzyılda üzerinde oynanan haritalar yeni baştan çizilecek, ihlal edilen sınırlar belirsizliğe gömülecek, istikrarsızlıklar kabuk değiştirse bile mahiyetleri aynı kalacaktır. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır.

TARİH VE KÜREK ÇEKENLER

Tarihin tekerrüründe hizmet etmek varken, kardeşliğimizi yağmalamak için sıraya girenlere göz yummak akıl karı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler kimlerin hesabına faaliyet gösteriyor?

İMRALI AÇIKLAMASI

Herkes konuştu, daha da konuşuyor. Tekrar söylüyorum… Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır. Teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini edecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, içinden geçeni özgürce söyledikçe küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım. İnsanlar birbirine dürüst davrandıkça bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. İnsanımızın yüreğini bilmezsek sözcüklerimizi yerleştiremeyiz. Geçmişten gelen sorunlara çözüm geliştirmek için geçmiş ile günümüz noktasında temas noktaları bulmalıyız. Peşin hükümlere sırt dönüp aklın ve vicdanın sesine kulak vermeliyiz. Bir arada yaşamaya dönük strateji geliştirmekten çekinmemeliyiz. Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler kardeşimizdir. Milletimizin onurlu mensuplarıdır. DEM Parti’de kararını derhal netleştirmeli. Nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceğini açıklığa kavuşturmalıdır.