Bahçeli’den TSK Teğmenlerinin İhracı Açıklaması

BAHÇELİ’DEN TSK KARARINA DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen kararın doğru ve isabetli olduğunu ifade etti. Bahçeli’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında, Milli Savunma Bakanlığı, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurmuştu. Açıklamanın devamında, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” ifadeleri yer aldı.

DISIPLIN SÜRECİNİN SONUCU

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılan 5’i teğmen, toplamda 8 askeri personel için yüksek disiplin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlandı. Bu süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin anlayışını perçinlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.