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Bahçeli Görüşme Talebini Reddetti: Siyasetini Tasvip Etmiyorum

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MHP LİDERİNDEN İMAMOĞLU’NA CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden istediği randevu için görüşmeyeceğini vurguladı.

GÖRÜŞMEYİ UYGUN BULMUYOR

Bahçeli, “Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz” şeklinde açıklama yaptı.

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