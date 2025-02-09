Bahçeli: Hızla İyileşme Sürecine Girdim

DEVLET BAHÇELİ’DEN İYİLEŞME AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada “Hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum” ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli, “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim” diyerek sürecin sonuna geldiğini vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Bahçeli, “Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek sağlık çalışanlarına olan minnettarlığını dile getirdi.