Bahçeli’nin Mesajı Sonrası İmralı’da Hızlanan Görüşmeler

DEVLET BAHÇELİ’DEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI SONRASI GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajı sonrasında DEM Parti’nin, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerin hız kazandığı bildiriliyor. DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da gerçekleştirdiği ikinci görüşmenin ardından, güvenlik birimleri ile Öcalan arasında ‘PKK’nın silah bırakması’ konusunun da gündeme geldiği belirtiliyor.

ÖCALAN’DAN MEKTUP VE GÖRÜŞMELERDE YENİ DEĞERLENDİRMELER

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberinde belirtildiği gibi, Öcalan terör örgütüne hitaben bir mektup yazdı. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde silah bırakma çağrısının içeriği ve bu çağrının hangi yöntemle yapılacağı üzerinde değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Güvenlik kaynakları, “Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı gibi konular ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin daha etkili olacağı değerlendiriliyor ve belli bir aşamaya gelindiğinde Öcalan’ın çağrısına ilişkin adımlar atılacak,” şeklinde bilgi veriyor.

AF KONUSU TARTIŞILMIYOR, HASTA MAHKUMLARA EV HAPSİ DÜZENLEMESİ

Güvenlik kaynakları, Öcalan’ın örgütün taleplerine karşı taviz vermediğini ve “Örgütü ben kurdum, ben dağıtıyorum” görüşünde olduğunu ifade ediyor. Görüşmeler esnasında Öcalan’ın bazı taleplerinin bulunduğu, ancak ‘Af’ konusunun gündeme gelmediği kaydediliyor. Öte yandan kulislerde, örgütün silah bırakması durumunda hasta ve yaşlı mahkumların kalan cezalarını ev hapsinde tamamlamalarına yönelik bir düzenleme yapılacağı iddia ediliyor. AK Parti kaynakları ise, “Burada gerekli olan şey silahların bırakılması. Somut bir gelişme olmadan hiç bir adım atılmayacak,” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN TUNÇ: PAZARLIK YAPILMIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, afla ilgili bir gündemlerinin bulunmadığını ifade ederek, “65 yaş üstündeki tutukluların, 70-80 yaşındaki tutukluların işledikleri suçlara göre konutta infaz düzenlemesi mümkün olabilir. Hayatını tek başına sürdüremeyen kişiler için de benzer bir düzenleme yapılabilir,” demişti. Bakan Tunç, İmralı ile yapılan görüşmeleri değerlendirirken ise, silah bırakma açıklamasının zamanlaması ve içeriğinin muhatap tarafından belirleneceğine dikkat çekti. “Muhatap devlet değil. Burada pazarlık yok. Şehit ailelerini üzecek bir adım atılmaz. Bu bir pazarlık süreci değil,” dedi.

DEM HEYETİNDEN ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME TALEBİ YOK

Öte yandan, DEM heyeti Öcalan ile üçüncü bir görüşme talebinde bulunmamış olsa da, heyetin, Öcalan’ın yapacağı silah bırakma çağrısı öncesinde AK Parti ile ‘sürecin yasal zeminini’ görüşmek istediği iddia ediliyor. Kulislerde, Terörle Mücadele Yasası, Ceza İnfaz Yasası ve kayyum uygulamaları konusunda AK Parti ile olası değerlendirmeler yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca, DEM heyetinin bazı sivil toplum kuruluşları ve önceki çözüm sürecinde yer almış akil insanlar heyetinden bazı isimlerle görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.