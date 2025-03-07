Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Bilgi

TBMM BAŞKANVEKİLİ İFTAR PROGRAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 6 Mart 2025 akşamında MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşan Adan, iftar çadırında hem sohbet etti hem de yemek dağıtımında bulundu. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ve güncel siyasi gündemle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Adan, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkındaki merakları giderirken, İmralı’dan gelen çağrılara da değindi. Celal Adan, MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın organize ettiği iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan’ın dayanışma ruhunu yansıttı. Program, MHP’nin İstanbul’daki teşkilat çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti ve Adan’ın vatandaşlarla yakın teması olumlu bir atmosfer yarattı.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NET AÇIKLAMA

Gazetecilerin en çok merak ettiği konu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu oldu. Celal Adan, bu konu hakkında şu şekilde yanıt verdi: “Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye, gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir.” Adan’ın bu açıklamaları, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlara son noktayı koyarken, MHP liderinin aktif rolünü sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı.

İMRALI CAĞRISI GÜNDEME DAMGA VURDU

Celal Adan, iftar sonrası yaptığı açıklamada İmralı’dan gelen çağrılara da temas etti. Bahçeli’nin bu konudaki tutumunu desteklediğini belirten Adan, gündemin hassasiyetine dikkat çekse de detay vermekten kaçındı. MHP’nin ülke meselelerindeki duruşunu koruduğunu ifade eden Adan, Bahçeli’nin sağlık durumunun siyaset üzerindeki etkisini yalanlarcasına, liderin gündemi yönlendirmeye devam ettiğini dile getirdi.