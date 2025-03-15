Bahçeli’nin Sağlık Durumuna Dair Açıklama

İZZET ULVİ YÖNTER’DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de düzenlediği ramazan çadırını ziyaret etti. Burada partililerle birlikte iftar yaptı. Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Genel Başkanımız son derece iyi.” ifadesini kullanan Yönter, Bahçeli’nin çalışmalarına yakın zamanda başlayacağının sinyalini verdi.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU

MHP lideri Bahçeli, 6 Şubat tarihinde kalbinden bir operasyon geçirmiş ve mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. Bahçeli’nin sağlık durumu, partinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Yönter’in açıklamaları, Bahçeli’nin durumunun olumlu olduğunu ve siyasi faaliyetlerine kısa sürede döneceğini göstermektedir.