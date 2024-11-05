“Bahçeli, Öcalan’la İlgili Teklifinde Israrlı”

ÖCALAN ÇAĞRISI VE MİLLET VURGUSU

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Öcalan’a yönelik çağrısını yineleyen Bahçeli, “Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım.” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyet’i buluşturan, kucaklaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı’yız” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye’nin bir bütün olduğunu vurgularken, “Hep birlikte Türkiye’yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve hilale doğrudur” şeklinde konuştu. Beklentilerini dile getirerek, “Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap peşinde değiliz. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, MHP’nin milli vizyonunu gerçekleştirme çabasını sürdürdüğünün altını çizdi.

TERÖRLE MÜCADELE VE BİRLİK VURGUSU

Haykırdığı mesajlarla terörle mücadelenin önemine parmak basan Bahçeli, “Hiç kimse kaygı ve korkuya kapılmasın, bayrak inmeyecek. Durmayacağız, duraklamayacağız. Hilal kardeşliğimizin ve kader ortaklığımızın mesajıdır” dedi. Toplantıların sayısını belirterek, “Türkiye toplantılarımızın 6’sı tamamlandı geriye 21 toplantımız kaldı” açıklamasında bulundu. Bahçeli, “Karanlık lobilerin, kabaran kulislerin eline düşemeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz” ifadeleriyle birlik çağrısında bulundu.

“Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” diyen Bahçeli, Türkiye’nin Türk İslam coğrafyasında birliğin ve beraberliğin sağlanmasına yönelik hedeflerini ifade etti. 9 Temmuz 2118 tarihinin Cumhurbaşkanlığına geçişin 100. yılı olduğunu belirten Bahçeli, “Milli hedefimiz Osmanlı barışına benzer, insanlığın tam bir huzura kavuşmasıdır” dedi.

SEÇİM VE ANAYASA KONUSU

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gerektiğini vurguladı. “Diyorlar ki yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz, sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz” diyen Bahçeli, “Bizim evvela hedefimiz Türkiye’yi terörden kurtarmaktır” dedi. Anayasal değişikliklerin gerekliliğini savunan Bahçeli, “Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir” dedi.

HUKUK VE SİYASETİN İLİŞKİSİ

Bahçeli, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün önemine değinerek, “Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklemelidir” açıklamasında bulundu. CHP’nin provokatif hamlelerinin tehlikeli olduğunu belirten Bahçeli, “Özgür bey çığırından çıkmış, çılgına dönmüş. Gergin yüz hatları, bozuk dil” eleştirisinde bulundu. CHP ile terör örgütü PKK arasındaki benzerliklere dikkat çeken Bahçeli, “Buradan bakınca CHP ile DEM Parti’yi ayırt etmekte çok zorlanıyoruz” diyerek parti içindeki karışıklıklara işaret etti.

Bahçeli, terörle mücadeledeki kararlılığı yineleyerek, “Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın” diyerek muhalefeti uyardı.