Bahçeli, Özel’in TBMM çağrısını eleştirdi

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.” dedi.

GAZZE’DEKİ AÇLIK KRİZİ

Bahçeli, Gazze’deki açlık ve kıtlık sorununa da dikkat çekti. 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’na benzer bir durumun yaşandığını ifade eden Bahçeli, uluslararası insani hukukun ayaklar altına alındığını vurguladı. Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olmuştur.” diyerek, acil olarak çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI ORTAMDA CİDDİ SORUNLAR

MHP lideri Bahçeli, Alaska Zirvesi’ni de gündeme getirdi. “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu, işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir.” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin iç barışını ve toplumsal huzurunu sağlama konusundaki çabalarının büyük olduğunu belirtti. “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı ilan edilecektir.” dedi. Bahçeli, bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetlerin takdir topladığını vurguladı.