Bahçeli: Provokasyona Fırsat Verilmemeli

PAYLAŞILAN KUTLAMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı kaleme aldı. Bahçeli, yazılı açıklamasında PKK’nın fesih süreciyle ilgili, “Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.” dedi.

TARİHİ TECRÜBELERLE İLERLEMEK

Bahçeli, açıklamasında, “Şayet doğru bakılırsa, şayet dikkatle okunup anlaşılırsa yaşanmış hayat ve hadiseler mecmuunun kovuklarından sızan ve süzülen tarihi tecrübeler istikbalin karanlıkta kalan noktalarını tıpkı bir deniz feneri gibi aydınlatacaktır.” ifadelerine yer verdi. Zamanın geriye değil ileriye aktığını vurgulayan Bahçeli, ilerlemek için geçmişin zorluklarının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Bahçeli, “Millet olmayı başarmış toplumlar tarihin fırtınalı dönemlerinde sadece ayakta kalmayı başarmakla iktifa etmemiş, sert ve şiddetli mücadele süreçlerinde akıl, ahlak, cesaret ve asalet cevherlerini elbirliğiyle gün ışığına çıkarmasını bilmiştir.” dedi. Türk milletinin, tarihin gerisine düşmeyeceğini belirten Bahçeli, etnik kalıntıların zoraki ittifaklarının ve parçalı toplum yapısının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ

Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir gelecek için adım attığını belirtti. “Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.” diyen Bahçeli, her kesin sorumlu bir dil kullanması gerektiğini vurguladı.

BARIŞ VE HUZUR İÇİN ÇALIŞMA

Bahçeli, gerçekçi ve geniş kapsamlı bir barış için herkesin özverisinin, özgüveninin ve destek vermesinin önemine dikkat çekti. “Türk milleti terörsüz Türkiye hedefini sevinçle karşılamış ve bağrına basmıştır.” diyerek, Türkiye’nin terörle anılan bir ülke olmaktan çıkacağına inandığını belirtti.

KOMİSYON ÖNERİLERİ

Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasının önemine değinerek, bu komisyonun 100 üyeden oluşmasını ve TBMM Başkanı’nın başkanlık etmesini önerdi. Komisyonun geniş katılımlı ve şeffaf olacağını ifade eden Bahçeli, her siyasi partinin temsil edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEN GÜNE YANSIMALAR

Bahçeli, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlığına adanmış bir tarih olduğunu hatırlattı. 19 Mayıs 1919’un, Türk devlet aklının eyleme geçişinin sembolü olduğunu; Türk milletinin istiklal ve istikbali can pahasına korunacağını vurguladı.

TÜRK MİLLETİNE ŞÜKRAN

Bahçeli, 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri andığını belirtti. Son olarak, Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs’ı içtenlikle kutladığını ifade etti.