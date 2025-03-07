Bahçeli Sağlıklı, Gündemi Belirlemeye Devam Ediyor

TBMM BAŞKANVEKİLİ VE MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İFTAR PROGRAMINDA

6 Mart 2025 akşamı, MHP İstanbul İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katılan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı. İftar çadırında vatandaşlarla sohbet eden ve yemek ikramında bulunan Adan, program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile güncel siyasi gündeme dair önemli bilgiler aktaran Adan, hem Bahçeli’nin sağlık durumu hakkındaki merakı giderdi hem de İmralı’dan gelen çağrılara değindi.

GAZETECİLERİN SORULARIYLA GÜNDEMİ BELİRLEDİ

İftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Adan, yemek dağıtımına da katılarak Ramazan’ın dayanışma ruhunu yansıttı. Program, MHP’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği teşkilat çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekerken, Adan’ın halkla kurduğu yakın ilişki olumlu bir ortam oluşturdu. Gazetecilerin en çok merak ettiği konu olan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında Celal Adan net bir açıklama yaptı: “Sayın genel başkanımız Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır. Sağlıklıdır, sıhhatlidir. Bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte de gündemi belirlemeye, gündemle ilgili düşünceleri paylaşmaya devam etmektedir.” Bu ifadeleriyle Bahçeli’nin aktif rolünü sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı.

İMRALI ÇAĞRILARINA DEĞİNDİ

İftar sonrası yaptığı açıklamada İmralı’dan gelen çağrılara da dikkat çeken Adan, Bahçeli’nin bu konudaki tutumuna destek vererek, gündemin hassasiyetine vurgu yaptı. Ancak detay vermekten kaçınarak MHP’nin ülke meselelerindeki duruşunu koruduğunu belirtti. Bahçeli’nin sağlık durumunun siyaset üzerindeki etkisini yalanlarcasına, liderin gündemi yönlendirmeye devam ettiğini ifade etti.