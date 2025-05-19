Bahçeli, TBMM’de 100 üyeli komisyon önerdi

yeni süreç ve terörsüz özgüven

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma ve fesih kararını açıklamasıyla başlayan yeni sürece dair önemli bir çağrı yaptı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi için TBMM’de tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir komisyon kurulmasının en akılcı yol olduğunu vurguladı.

hassas ve sabır gerektiren dönem

Bahçeli, PKK’nın fesih kararını “hassas, nazik, kırılgan ve sabır gerektiren” bir dönemin başlangıcı olarak tanımladı. Provokasyonlara ve polemiklere karşı sorumlu bir dil kullanılmasının hayati önemde olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye, terörizmle müzakereye değil, barış ve kardeşliğe odaklanmıştır. Barış, milletimizin özverisiyle inşa edilecek” dedi.

komisyonun detayları

Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adıyla önerdiği komisyonun detaylarını 7 maddede açıkladı: 16 siyasi partiden 100 üye, şeffaf bir şekilde çalışacak; her parti en az bir üye ile temsil edilecek, diğer üyeler partilerin Meclis’teki oranlarına göre belirlenecek; partiler, komisyona iki uzman görevlendirebilecek; komisyon, usul ve esaslarını kendisi belirleyecek; TBMM Başkanı komisyona başkanlık edecek; kararlar salt çoğunlukla alınacak; alınan kararlar, milletvekilleri tarafından teklif haline getirilip TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.

tarihi fırsat ve geri dönüş yok

Bahçeli, 27 Şubat’taki İmralı çağrısıyla başlayan, 10 Mart’ta PYD/YPG’nin Suriye’ye silah teslimiyle devam eden ve 12 Mayıs’ta PKK’nın fesih kararıyla taçlanan sürecin Türkiye ve bölge için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. “Statüko kaybetti, tabular devrildi. Türkiye, bölücü terörü gündeminden söküp atacak” diyen Bahçeli, her türlü provokasyonun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

muhalefetten gelen destek

Bahçeli’nin komisyon önerisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce dile getirdiği “Meclis’te tüm partilerin katılımıyla bir komisyon” fikriyle örtüşüyor. Özel, sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti ve “Bütün siyasi aktörlere samimiyetle bilgi paylaşılmalı” dedi.

Türkiye’nin küresel rolü

Bahçeli, Türkiye’nin yalnızca kendi imkanlarıyla “terörsüz bir yüzyıl” inşa ettiğini ve bunun küresel çapta bir başarı olduğunu belirtti. “Türkiye, ihtilafların çözüm adresi, barış ve huzurun merkezi haline geldi” diyerek, sürecin tarihe, ecdada ve gelecek nesillere karşı bir vefa borcu olduğunu vurguladı.