Bahçeli, TBMM’de 100 üyeli komisyon önerdi

YENİ SÜREÇE İLİŞKİN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümünde yayımladığı mesajında, PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreçle ilgili önemli bir çağrı yaptı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir komisyon kurulmasının en mantıklı yol olduğunu ifade etti.

HASSAS VE SABIR GEREKTİREN DÖNEM

Bahçeli, PKK’nın fesih kararını “hassas, nazik, kırılgan ve sabır gerektiren” bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi. Provokasyonlara ve tartışmalara karşı sorumlu bir dil kullanılmasının son derece önemli olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye, terörizmle müzakereye değil, barış ve kardeşliğe odaklanmıştır. Barış, milletimizin özverisiyle inşa edilecek” dedi.

100 ÜYELİ KOMİSYON ÖNERİSİ

Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adıyla kurulmasını önerdiği komisyonun detaylarını 7 maddede açıkladı:

– 16 siyasi partiden 100 üye, şeffaf şekilde çalışacak.

– Her parti, en az bir üye ile temsil edilecek; diğer üyeler partilerin Meclis’teki oranlarına göre belirlenecek.

– Partiler, komisyona iki uzman görevlendirebilecek.

– Komisyon, usul ve esaslarını kendisi belirleyecek.

– Komisyona TBMM Başkanı başkanlık edecek.

– Kararlar, salt çoğunlukla alınacak.

– Alınan kararlar, milletvekilleri tarafından teklif haline getirilip TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.

HISTORIK FIRSAT VE UYARILAR

Bahçeli, 27 Şubat’ta başlayan sürecin Türkiye ve bölge için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı. “Statüko kaybetti, tabular devrildi. Türkiye, bölücü terörü gündeminden söküp atacak” diyen Bahçeli, her türlü provokasyonun ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

DESTEKLE GELEN ÖNERİLER

Bahçeli’nin komisyon önerisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce dile getirdiği “Meclis’te tüm partilerin katılımıyla bir komisyon” fikri ile örtüşüyor. Özel, sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı ve “Bütün siyasi aktörlere samimiyetle bilgi paylaşılmalı” dedi.

KÜRESEL BAŞARI OLARAK TÜRKİYE

Bahçeli, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla “terörsüz bir yüzyıl” inşa ettiğini, bunun küresel ölçekte bir başarı olduğuna dikkat çekti. “Türkiye, ihtilafların çözüm adresi, barış ve huzurun merkezi haline geldi” diyerek, bu sürecin tarihe, ecdada ve gelecek nesillere karşı bir vefa borcu olduğunu ifade etti.