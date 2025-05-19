Bahçeli, TBMM’de 16 Partiden 100 Üye Önerdi!

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni sürece yönelik önemli çağrılarda bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, TBMM’de toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir komisyon kurulmasının en uygun yol olduğunu ifade etti.

HASSAS VE SABIR GEREKTİREN SÜREÇ

Bahçeli, PKK’nın fesih kararını “hassas, nazik, kırılgan ve sabır gerektiren” bir dönemin başlangıcı olarak tanımladı. Her türlü provokasyona ve tartışmalara karşı dikkatli bir dil kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Türkiye, terörizmle müzakereye değil, barış ve kardeşliğe odaklanmıştır. Barış, milletimizin özverisiyle inşa edilecek” şeklinde konuştu.

100 ÜYELİ KOMİSYON ÖNERİSİ

Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adıyla kurulmasını önerdiği komisyonun detaylarını yedi maddede sıraladı:

– Geniş Katılım: 16 siyasi partiden 100 üye, şeffaf bir şekilde çalışacak.

– Temsil Oranı: Her parti en az bir üye ile temsil edilecek, diğer üyeler partilerin Meclis’teki oranlarına göre belirlenecek.

– Uzman Desteği: Partiler, komisyona iki uzman görevlendirebilecek.

– Özerk Çalışma: Komisyon, usul ve esaslarını kendisi belirleyecek.

– TBMM Başkanı Liderliği: Komisyona TBMM Başkanı başkanlık edecek.

– Salt Çoğunluk: Kararlar salt çoğunlukla alınacak.

– Yasal Teklif: Alınan kararlar, milletvekilleri tarafından teklif haline getirilip TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.

TARİHİ FIRSAT VE UYARILAR

Bahçeli, 27 Şubat’taki İmralı çağrısıyla başlayan sürecin, 10 Mart’ta PYD/YPG’nin Suriye’ye silah teslimiyle devam edip, 12 Mayıs’ta PKK’nın fesih kararıyla noktalandığını belirterek bunun Türkiye ve bölge için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti. “Statüko kaybetti, tabular devrildi. Türkiye, bölücü terörü gündeminden söküp atacak” dedi. Bahçeli, herhangi bir provokasyonun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

CHP VE ÖZGÜR ÖZEL’DEN DESTEK

Bahçeli’nin komisyon önerisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce dile getirdiği “Meclis’te tüm partilerin katılımıyla bir komisyon” fikri ile örtüşüyor. Özel, sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini, “Bütün siyasi aktörlere samimiyetle bilgi paylaşılmalı” ifadesiyle belirtti.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ROLÜ

Bahçeli, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla “terörsüz bir yüzyıl” inşa ettiğini, bunun küresel boyutta bir başarı olduğunu belirtti. “Türkiye, ihtilafların çözüm adresi, barış ve huzurun merkezi haline geldi” diyerek bu sürecin tarihe, ecdada ve gelecek nesillere karşı bir vefa borcu taşıdığını vurguladı.