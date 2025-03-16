Bahçeli: Terörsüz Türkiye İçin Harekete Geçmeliyiz

TERÖRÜ KALICI OLARAK HAYATIMIZDAN ÇIKARMA ZAMANI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye yapacağı ikinci ziyaret öncesi bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, terörü kalıcı olarak ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini kaydederken, Suriye’deki gelişmelere ve PKK’nın fesih sürecine vurgu yaptı.

PKK’NIN FESHİNE YÖNELİK ÇAĞRI

Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” dedi. 41 yıllık süre zarfında PKK’nın yalnızca yıkım ve şiddet yarattığını ifade eden Bahçeli, 27 Şubat 2025 tarihinde Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshedilmesi ve silahların teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Bu çağrıyı “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak değerlendirdi.

SURİYE’DEKİ ANLAŞMA VE ETKİLERİ

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik anlaşmayı önemli bir gelişme olarak görüyor. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” ifadesini kullandı. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonuna ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasına dair inkar edilemez bir durumu olduğunu ifade etti.

DEM PARTİ HEYETİ VE CHP’YE ELEŞTİRİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin yürüttüğü siyasi partilerle görüşmeleri ve terörsüz Türkiye mücadelesine desteklerini takdirle karşıladı. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyetle, MHP adına arkadaşlarının görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Ancak CHP’yi sert bir üslupla eleştirerek, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını da “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” ifadesiyle tanımladı.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” şeklinde konuştu. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı hatırlatarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ruhuyla var olacağını savundu.