Bahçeli: Terörü Kalıcı Çıkarmalıyız

TERÖRÜ HAYATIMIZDAN ÇIKARMA VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye gerçekleştireceği ikinci ziyaret öncesi yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, terörün kalıcı olarak hayatımızdan çıkarılması için adım atılması gerektiğini vurguladı. “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” şeklinde konuştu. Bahçeli, 41 yıllık süreç içerisinde PKK’nın yalnızca yıkım ve şiddet doğurduğunu ifade etti ve 27 Şubat 2025’te Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshedilmesi ve silahların teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu çağrıyı “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak nitelendirdi.

SURİYE’DEKİ PYD/YPG ANLAŞMASI

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik anlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” dedi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonu ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının inkar edilemez olduğunu aktardı.

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri ve terörsüz Türkiye mücadelesine desteklerini takdirle karşıladı. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyetle partisi adına görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti. Ancak CHP hakkında sert eleştirilerde bulunarak, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını ise “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak tanımladı.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” dedi. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı anarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ruhuyla var olacağını savundu.