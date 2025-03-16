Bahçeli: Terörü Kalıcı Olarak Bitirme Zamanı

TERÖRÜ HAYATIMIZDAN ÇIKARMA VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye yapacağı ikinci ziyaretten önce, terörü kalıcı olarak ortadan kaldırmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” şeklinde konuştu. 41 yıllık dönemde PKK’nın sadece yıkım ve şiddet getirdiğini ifade eden Bahçeli, 27 Şubat 2025’te Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshi ve silahların teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun bir talimat olduğunu “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak nitelendirdi.

SURIYE’DEKİ PYD/YPG ANLAŞMASI

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta Şam’da imzalanan 8 maddelik anlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Anlaşmanın, “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” dedi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonu ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmeleri ve terörsüz Türkiye mücadelesine katkı sağlamalarını takdirle karşıladı. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyet ile fikir alışverişinde bulunacağını belirtti. Ancak, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını ise “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak tanımladı.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, milli ve manevi temeller üzerine bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini belirterek, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” düşüncesini dile getirdi. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı hatırlatarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik içinde var olacağını savundu.