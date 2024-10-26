“Bahçeli: Türk ve Kürtlerin Birbirini Sevmeleri Farzdır”

PARTİSİNDEN GÜNDEME DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu’nda önemli açıklamalar yapıyor. Bahçeli, “Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah’tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum” diyerek geçmişe bir selam gönderiyor. Bahçeli, bilmenin ve tanımanın önemine vurgu yaparak, “İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır” diyor. Ayrıca, hakikatli bir münevverin, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturmasının önemine dikkat çekiyor.

TÜRK VE KÜRTLER ARASINDAKİ BAĞLAR

Bahçeli, Türkler ile Kürtler arasındaki ilişkileri ise şöyle değerlendiriyor: “Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir.” Her iki tarafın da ortak tehditlere karşı dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır” diyor. Türk milletinin tanımını yaparak, “Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, Atatürk’e olan saygısını dile getiriyor ve milli mücadele döneminden örnekler veriyor.

TEHDİTLERE KARŞI MİLLİ DAYANIŞMA

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünde ülkenin karşılaştığı her türlü tehdidi milli dayanışma ruhuyla karşılayacaklarını belirtiyor. “Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Türküz, Türkçüyüz, Türk milliyetçileriyiz” diyerek, bu kimliği korumaya kararlı olduklarını ifade ediyor. Bahçeli, “H hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin” diyerek diğer siyasi figürlere de net bir mesaj gönderiyor.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

Bahçeli, iç barış için terör ve terör örgütü mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini, “Terör örgütlerini sahaya süren siyonist alçaklık asla başaramayacaktır” diyerek dile getiriyor. Iran’a yönelik yapılan saldırıyı kınadığını da belirten Bahçeli, bu tür saldırıların bölgesel gerilimlere yol açabileceğini ifade ediyor. Son olarak PKK’yı hedef alarak, “PKK yaşayan her canlının düşmanıdır” diyerek, bu konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Kaderlerinin bin yıllık kardeşlik olduğunun altını çiziyor.