Bahçeli, Yarın Türkgün Gazetesi’ne Yazacak

HASTA VE DİNLENME SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz şubat ayında kalp ameliyatı geçirmişti. Dinlenme döneminde olan Bahçeli’nin kameralara görüntü vermemesi, birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına neden oldu. MHP, bu iddialara sert bir şekilde karşılık verdi ve Bahçeli’nin bayram sonrası mesaisine başlayacağı bilgisi verildi.

GENEL BAŞKAN’IN YAZISI

Son gelişmelere göre, MHP sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Genel Başkan’ın yarın gündeme dair Türkgün Gazetesi’ne bir yazı yazacağı belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde.”