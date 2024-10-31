Bahçeli’ye Diyarbakırspor’dan Ziyaret Gerçekleşti

ÖCALAN ÇAĞRISINDAN SONRA YENİ DÖNEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından Türkiye siyasetinde bir dönüm noktası yaşandı. Bahçeli’nin çağrısı ile birlikte, Cumhur İttifakı’ndan gelen açıklamalar ülke genelinde barış havası oluşturmaya başladı. Bahçeli’nin ‘Demokrasi ve Eşitlik İçin’ uzattığı el, tarihi nitelikteki çağrıların birbiri ardına gelmesine zemin hazırladı.

DİYARBAKIRSPOR’DAN BAHÇELİ’YE ZİYARET

Bu süreçte spor camiasından da anlamlı bir destek geldi. TFF Bal Bölgesel Amatör Lig takımlarından Diyarbakırspor’un başkanı Bedirhan Akyol, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ile birlikte Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı yapıldı ve Bahçeli, ikiliye Diyarbakırspor formasını hediye etti.

BASIN PAYLAŞIMI

MHP’nin resmi X hesabından ziyaretin detayları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler” ifadeleri kullanıldı.