Bahçelievler D-100’de Yangın Meydana Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI AN

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, büyük bir paniğe neden oldu. Olay, saat 17.00 sularında Küçükçekmece yönünde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ SOĞUKKANLILIK GÖSTERDİ

Seyir esnasında aracının motor kısmından dumanlar yükselmeye başladığını fark eden sürücü, soğukkanlı bir şekilde aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ancak kısa süre içerisinde motor bölümü alev aldı ve yangın hızla yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.