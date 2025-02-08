Bahçelievler’de 14 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

İstanbul’da, dün akşam saat 21.30 civarında Bahçelievler’de, 14 yaşındaki A. M. ile akrabası 17 yaşındaki Z. M. arasında bir tartışma başladı. Kısa sürede bu tartışma, kavgaya dönüştü. Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki gencin arasında yaşanan bu olay, ciddi bir hale geldi.

KAVGA VE SİLAHIN KULLANIMI

Kavgada, gençlerden biri belindeki silahı çekip diğerine bir el ateş etti. Merminin hedefi olan 14 yaşındaki A. M., vurulmasının ardından yere yığıldı. Cinayet zanlısı Z. M., cinayetten sonra hızla otogara yönelerek Hatay’a kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda katil zanlısını Ankara’da bir otobüste durdurarak yakaladı. Olay yerine yakın bir konumda S.A. adlı başka bir çocuğun da bulunduğu belirlendi ve bu çocuk ile Z. M. gözaltına alındı.

CİNAYETİN İHBARI VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Elde edilen bilgilere göre, yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. En dikkat çekici durum ise, cinayet ihbarını yapan 18 yaşındaki S.Y. oldu. S.Y., “Z.M akrabası A.M’yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm.” şeklinde ihbarda bulundu. Bu bilginin üzerine polis ekipleri hızla olay yerine ulaşıp, yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenini buldu.