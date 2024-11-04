“Bahçelievler’de Uyuşturucu Kavgası Ölümle Bitti”

Olay, Bahçelievler’deki Cumhuriyet Mahallesi’nde 1 Kasım Cuma günü saat 22.00 sularında gerçekleşti. İddialara göre iki kişi arasında uyuşturucu alışverişi esnasında bir gövde gösterisi yaşandı. Kavga eden kişilerden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Olay yerine gelen polis ekipleri, Muhammed K.’nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği anlaşıldı. Görüntülerde iki kişinin önce sokakta konuştuğu, ardından tartışmaya başladığı net bir şekilde görülüyor. İkili arasında meydana gelen arbede sırasında, şüphelinin Muhammed Karaoğlu’na bıçakla saldırdığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kaçan şüphelinin kimliğini belirledi. Olayın ardından Sakarya’ya kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, düzenledikleri bir operasyonla Murat Ç.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, Murat Ç.’yi kendi aracıyla Sakarya’ya götüren 44 yaşındaki T.Y. de yakalandı.