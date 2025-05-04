Bajaj QUTE Yenilendi, Satışa Çıkıyor

BAJAJ QUTE MODELİNİN YENİLENMESİ

Bajaj, Türkiye’de satışa sunmuş olduğu QUTE modelini tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. QUTE, son zamanlarda doğuştan LPG’li olarak güncellenmiş durumda. Önceki sürümlerde benzinli motor tercih ediliyordu.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Yeni Bajaj QUTE, 217cc’lik bir motorla geliyor. Ayrıca, 20.6 litrelik LPG tankı ile donatılmış. Otomobilde mevcut olan ısıtma sistemi ise, önceki modellerde bulunmuyordu. Bu önemli güncelleme, özellikle kış aylarında motorun efektif kullanımını mümkün kılıyordu.