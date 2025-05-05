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Bajaj QUTE, Yenilendi Ve Geliyor

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BAJAJ QUTE YENİDEN SATIŞA ÇIKACAK

Bajaj, Türkiye’de bir zamanlar satışa sunduğu QUTE modelini tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. QUTE, son yenileme ile doğuştan LPG ile donatılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Önceki QUTE modellerinde benzinli motor kullanımı tercih edilmişti.

YENİ ÖZELLİKLERİYLE PARA ÇEKECEK

Yeni Bajaj QUTE, 217cc kapasitesinde bir motorla donatılıyor. Ayrıca, 20.6 litrelik LPG tankına sahip olan otomobil, ısıtma sistemi gibi yeni bir özellik de taşıyor. Eski modellerde ısıtma sistemi bulunmadığı için özellikle kış aylarında motorun kullanımı zorlaşmıştı. Bu güncellemeler, yeni QUTE’nin kullanıcıları için daha konforlu bir deneyim sunacak.

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