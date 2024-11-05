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Bakan Bak: Öğrencilerin Yüzde 97’si Yurtlarda

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YURT YERLEŞTİRMESİ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik” diyerek yurt kapasitesinin yüksekliğine dikkat çekti. Bu durum, eğitim alanında sundukları imkanların etkileyici olduğunu gösteriyor.

BÜTÇE ÖDENEĞİ VE SPOR BAŞARILARI

Aşkın Bak, bakanlıkları için belirlenen 2025 yılı bütçe ödeneğinin toplam 231.922.274.000 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, “2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandılar” sözleriyle, Türk sporunun uluslararası alandaki performansını vurguladı. Detaylar geliyor.

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