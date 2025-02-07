bakan-bayraktar-dan-umut-dolu-hatay-ziyareti

BAKAN BAYRAKTAR’IN KIRIKHAN ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Kırıkhan’da doğup büyüdüğü ilçeyi ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Kırıkhan’a gelen Bakan Bayraktar, Defne’de düzenlenen anma programının ardından buraya geçerek hemşerileriyle buluştu. Ziyaret sırasında TOKİ konutlarında yaşayan depremzede ailelerini ziyaret eden Bayraktar, “Acıyı nasıl paylaştıysak umudu da paylaşacağız.” mesajını verdi. Kırıkhanlılar, yeni evlerinden memnun olduklarını ifade ederken, “Allah, devletimize zarar, ziyan vermesin. Biz bu kadar beklemiyorduk.” diye konuştular.

DEPREM ŞEHİTLİĞİ VE CANLI BAĞLANTI

Bakan Bayraktar, Hatay’ın en çok etkilenen il olduğu gerçeğiyle Narlıca Deprem Şehitliği’ni de ziyaret etti. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’da düzenlediği “Bir oluruz.” anma programına Defne ilçesinden canlı bağlantı ile katıldı. TOKİ’nin inşa ettiği konutların teslim töreninde, depremzede ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Ziyaretleri sırasında Kırıkhanlılar, Bakan Bayraktar’a yoğun ilgi gösterdi.

AİLELERLE BİR ARAYA GELİŞİ

Kırıkhan’a yaptığı ziyaret konusundaki programın ardından Bakan Bayraktar, TOKİ konutlarına yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti. Selma Aydöner ve görme engelli oğlu Ömer Faruk Aydöner ile görüşen Bayraktar, Ömer Faruk’un sağlık durumunu annesinden öğrenirken, komşu çocuklara hediyeler verdi. Fatma Ulaşlı da Bakan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Beni onore ettiniz. Benim için büyük gurur, sizleri evimde ağırlamak.” dedi.

ÇAĞRIYLA VE DUA İLE KAPANAN ZİYARET

Bakan Bayraktar, Kırıkhan’daki son ziyaretini Calal ailesine gerçekleştirdi. Baba Tayfur ve anne Gamze ile sohbet eden Bayraktar, çocuklarla özel olarak ilgilendi. Tayfur Calal, depremden kendi imkanlarıyla kurtulduğunu ve daha sonra iş makinesini alarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anlattı. Ziyaret sırasında Tayfur, “Allah, devletimizi düşürmesin.” diye dua ederken, Gamze Calal da “Biz bu kadar beklemiyorduk.” diyerek yeni evlerinden mutluluğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bakan Bayraktar, ziyaretleri hakkında sosyal medya hesabında şunları kaydetti: “Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, asrın felaketinin en ağır yükünü taşıyan yerlerden biri oldu. Ancak bugün gördük ki dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin izleri daha büyük. Kırıkhan’da yeni yuvalarına kavuşan Calal, Ulaşlı ve Aydöner ailelerini ziyaret ettik. Bizlere evlerinin kapısını açan, yaşadıkları zorlukları paylaşan her ailemiz, hayata tutunmanın ve umudu diri tutmanın ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. 85 milyonluk büyük bir aile olarak acıyı nasıl paylaştıysak umudu ve mutluluğu da paylaşacağız.”