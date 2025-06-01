Bakan Bayraktar: Gabar’dan Yıllık 2 Milyar Dolar

ENERJİDEKİ BAĞIMSIZLIK HİKAYESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen petrol üretimi hakkında “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” şeklinde açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, enerjinin önemine değinerek, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” diye vurguladı.

ENERJİ TEDARİKİNİN ZORLUKLARI

Bakan Bayraktar, zorlu bir süreçte çalıştıklarını belirterek, “Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız. Bunun için çalışan binlerce enerji emekçisi var. Bu büyük faaliyeti büyük bir gayretle gece gündüz yürütüyoruz” ifadesini kullandı. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; 100 nükleer reaktörü ya da 91 İstanbul Havalimanı’ndan yapabilirdik” dedi.

DOĞALGAZ KEŞİFLERİ VE YERLİ ÜRETİM

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfi gerçekleştirildiğini aktaran Bayraktar, “Çok kısa bir süre içerisinde orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu ve deniz tabanında daha sonra 2-2,5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğalgazı çıkarıyoruz. Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi hakkında da bilgi vererek, günlük 80 bin varil petrol üretildiğini hatırlatan Bayraktar, bu keşfin Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracağını belirtti.

AKKUYU’NUN ÖNEMİ VE GELECEK PLANLARI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji projeleri hakkında da bilgi verdi. “Türkiye, hemen her iktidar döneminde birçok ülke gibi nükleer enerjiye sahip olmakla alakalı planlamalar yaptı ama maalesef buna muvaffak olamadı. 2010’da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladık. Şu anda Akkuyu’da 30 bin kişinin çalıştığı, dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesindeyiz. 2028’de tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” dedi.

Bakan Bayraktar, enerji ile ilgili yapılan tüm çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını desteklediklerini ve bu desteklerin devam edeceğini bildirdi. “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; doğalgazda yine yüzde 50’nin üzerinde. Bu kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.